Düğünde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Yeşilli ilçesinde düğünde çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olan Mehmet Siraç Acu, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düğünde çıkan silahlı kavgada 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

MARDİN - Mardin'in Yeşilli ilçesinde geçen hafta düğünde yaşanan silahlı kavgada 4'ü ağır, 11 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti.

Olay, 25 Mayıs'ta Yeşilli ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde sokakta yapılan düğünde, aralarında husumet bulunan Acu ve Çavuşoğlu aileleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Masa, sandalye ve silahların kullanıldığı kavgada 4'ü ağır, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga, polisler tarafından sona erdirildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 10'u Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1'i Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışanları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Olayda şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Mehmet Siraç Acu, 1 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.