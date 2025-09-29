Haberler

Düğünde Silahla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti, Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düğün sırasında silahla vurulan 20 yaşındaki Yakup Sarıca'nın yaşamını yitirmesi sonrası başlatılan soruşturmada, gözaltına alınan zanlı F.S. tutuklandı.

Şevketsümer Mahallesi'nde 27 Eylül'de Yakup Sarıca'nın, düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli F.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düğünde silahla açılan ateş sonucu göğüs ve sırtından yaralanan 20 yaşındaki Sarıca, yakınları tarafından götürüldüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
