Düğünde Silahla Vurulan Genç Hayatını Kaybetti, Zanlı Tutuklandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde düğünde silahla vurulan 20 yaşındaki gencin yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şevketsümer Mahallesi'nde 27 Eylül'de Yakup Sarıca'nın, düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada şüpheli F.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düğünde silahla açılan ateş sonucu göğüs ve sırtından yaralanan 20 yaşındaki Sarıca, yakınları tarafından götürüldüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.