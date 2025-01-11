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Düğünde Silah Sesleri: 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Düğünde Silah Sesleri: 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki Kemal Azgın mermi isabet ederek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun durumu ciddiyetini koruyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde silahla ateş edilmesi sonucu mermi isabet eden çocuk ağır yaralandı.

Turgutlu Mahallesi'nde bir düğünde havaya ateş edildi. Bu sırada seken bir mermi Kemal Azgın'ın (9) başına isabet etti.

Ağır yaralanan çocuk, araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne getirilirken yolda ambulansa teslim edildi.

Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Azgın, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan hastaneye gelen çocuğun yakınları gözyaşı döktü.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel
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