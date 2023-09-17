Kilis'te düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken, bir kişi gözaltına alındı.

Düğünde sıkılan kurşun 7 aylık Bayram Mert'i hayattan koparttı: 1 ölü, 3 yaralı

Düğündeki maganda dehşetinde yaralanan 4 kişiden 1'i hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Kilis'te düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu yaralanan 7 aylık Bayram Mert Filik, Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan diğer 3 kişinin tedavisi sürerken, bir kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Kilis Namık Ünler Paşa Mahallesi Cahit Ulutaş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çeyiz almak için düzenlenen sokak düğünü esnasında bir şahıs pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, düğünde bulunan Zeliha Filik ve kucağındaki 7 aylık bebeği Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyas ve İkra Fatma G.'ye isabet etti.

Düğünde sıkılan silah 7 aylık Bayram Mert'i hayattan kopardı

Yaralanan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 7 aylık Bayram Mert Filik, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bayram Mert bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 7 aylık bebeğin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin Kilis'te defnedileceği öğrenildi. Olayda yaralanan Bayram Mert'in annesi Zeliha Filik ile diğer yaralılar Hatice Geyyas ve İkra Fatma G.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Düğün magandası gözaltına alındı

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri A.K. ismli şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahsın Kilis Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.