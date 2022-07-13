Son dakika haberi | Düğünde rastgele ateşlenen pompalı 2 kişiyi yaraladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Düğünde rastgele ateşlenen pompalı 2 kişiyi yaraladı

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi... Aksaray'da bir düğünde pompalı tüfekle rastgele açılan ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da bir düğünde pompalı tüfekle rastgele açılan ateş açılması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Taşpazar Mahallesi'ndeki düğün töreninde, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, pompalı tüfekle havaya rastgele ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmalar düğünde eğlenen Serdar B. (48) ve Arif B'ye (42) isabet etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title