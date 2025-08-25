Düğünde Pompalı Tüfekle Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir düğünde yaşanan kavgada pompalı tüfekle vurulan Eşe A., hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde düğünde çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

Cerenli Mahallesi'ndeki evin avlusunda dün akşam düzenlenen düğünde, aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu damadın yakını Eşe A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not ses getirdi

Park ihlali yapan gurbetçinin arabasına bırakılan not gündem oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.