Düğünde pompalı tüfek dehşeti: 3 yaralı

SAMSUN - Samsun'da bir düğün töreninde pompalı tüfekle ses fişeğinin atılması sonucu 1'i çocuk 3 kişi vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün töreni sırasında K.Ş. pompalı tüfek ile ses fişeği atınca düğünde bulunan 11 yaşındaki Ergin H., Ufuk K. ve Osman O. kazara yaralandılar. Kanlar içinde kalan yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.