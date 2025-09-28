Düğünde Kavga: 2 Yaralı

Haberler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, taraflar arasında tartışmanın büyümesiyle meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde düğünde taraflar arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, plastik sandalyelerin de kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
