Düğünde İçki Verilmeyince Akrabalarına Saldırdılar

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde düğünde kendilerine içki verilmeyince tartıştıkları akrabaları tarafından darbedildikleri öne sürülen Uğurcan Ş. (24) ve ağabeyi Erkan Ş. (27), düğün konvoyuna tabanca ve tüfekle ateş edip 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kardeşler gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde düğünde kendilerine içki verilmeyince tartıştıkları akrabaları tarafından darbedildikleri öne sürülen Uğurcan Ş. (24) ve ağabeyi Erkan Ş. (27), düğün konvoyuna tabanca ve tüfekle ateş edip 2 kişiyi yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli kardeşler gözaltına alındı.

Uğurcan Ş. ve ağabeyi Erkan Ş. 22 Temmuz'da Atakum ilçesindeki İncesu Mahallesi'nde akrabalarının düğününe gitti. Düğünde iddiaya göre iki kardeş ile burada kendilerine içki vermediklerini öne sürdükleri akrabaları arasında tartışma çıktı. Tartışma arbedeye dönüştü, kardeşler darbedildi. İki kardeş, düğün bitmeden İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Akrabalarının düğün bittikten sonra mahalleye geldiklerini öğrenen Uğurcan Ş. ile Erkan Ş., tüfek ve tabancayla bekleyip, konvoya rastgele ateş açtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi dün yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.