Düğünde Havaya Ateş Edenlere Para Cezası
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde düğünde havaya ateş eden ve bunları sosyal medya hesaplarından yayınlayan 5 kişi ile düğün sahibine para cezası kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve silahlar da el konuldu.
KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde düğünde havaya ateş eden ve bunları sosyal medya hesaplarından yayınlayan 5 kişi ile düğün sahibine para cezası kesildi.
Eskipazar ilçesinde geçen hafta düzenlenen düğüne katılan davetlilerin bazıları tüfek ve tabancalarla havaya ateş etti. Düğünde silahlı kutlama yapanlar o anları da sosyal medya hesaplarından 'Çatışmadayım hayatım, ararım seni' notuyla paylaştı. Paylaşımların ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Düğünde havaya ateş açtığı belirlenen 5 kişiye 37 bin 726 TL, düğün sahibine ise 2 bin 52 TL idari para cezası kesildi. Jandarma ekipleri tarafından 3 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.