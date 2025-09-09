Haberler

Düğünde Havaya Ateş Açılması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Kastamonu'da bir düğün sırasında havaya açılan ateş sonucu E.A. yaralanırken, olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

KASTAMONU'da düğünde havaya ateş açılırken kurşun isabet eden kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 şüpheli ise gözaltına alındı.

Olay, 28 Ağustos'ta, merkeze bağlı Gölköy'de meydana geldi. Düğün sırasında tabancayla havaya açılan ateşle E.A. yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı Yapılan çalışmada, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 10 tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
