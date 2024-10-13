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Düğünde Havaya Ateş Açan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Düğünde Havaya Ateş Açan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
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Kayseri'de bir düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden olan M.İ., gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Olay, düğünde tüfekle ateş açarken yaşanan kazada meydana geldi.

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açması sonucu amcasının oğlunun ölümüne neden zanlı adliyeye sevk edildi.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde yapılan bir düğüne katılan M.İ. (39), tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi (37) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hastane morgundan alınarak Hulusi Akar Camisi'ne getirilen S.İ'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Öte yandan M.İ, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

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