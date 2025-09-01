Düğünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir düğünde havaya ateş ettiğini belirlenen T.K. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti ve şüpheliye idari para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döngele Mahallesi'ndeki bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılmasının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, görüntüden kimliğini belirlediği T.K'yı ikametinde gözaltına aldı ve ateş ettiği tüfeğe el koydu.
T.K. hakkında, yivsiz tüfek bulundurmak ve taşımak suçundan 6 bin 500 lira, çevreyi rahatsız etmek suçundan bin 406 lira idari para cezası uygulanarak, genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.