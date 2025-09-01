Düğünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döngele Mahallesi'ndeki bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılmasının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüden kimliğini belirlediği T.K'yı ikametinde gözaltına aldı ve ateş ettiği tüfeğe el koydu.

T.K. hakkında, yivsiz tüfek bulundurmak ve taşımak suçundan 6 bin 500 lira, çevreyi rahatsız etmek suçundan bin 406 lira idari para cezası uygulanarak, genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.