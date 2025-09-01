Düğünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Gözaltına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir düğünde havaya ateş ettiğini belirlenen T.K. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti ve şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde düğünde havaya ateş ettiği belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Döngele Mahallesi'ndeki bir düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açılmasının görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüden kimliğini belirlediği T.K'yı ikametinde gözaltına aldı ve ateş ettiği tüfeğe el koydu.

T.K. hakkında, yivsiz tüfek bulundurmak ve taşımak suçundan 6 bin 500 lira, çevreyi rahatsız etmek suçundan bin 406 lira idari para cezası uygulanarak, genel güvenliği tehlikeye sokma suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Bankaya taktığı borcu övünerek anlattı, icra memuru dayanamayıp yorum yaptı

Bankaya borç takan şahsın pişkinliğine icra memuru kayıtsız kalamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya'nın acı günü! Annesi son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü ismin acı günü! Sanat dünyası tek yürek oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.