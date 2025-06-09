Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

Düğünde Havaya Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde düğünde havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.K. ve M.A.D. tutuklandı. Olay sonrası jandarmaya yapılan ihbar neticesinde tutuklama gerçekleşti.

Adana'da düğünde havaya ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki düğünde havaya ateş edilmesi üzerine vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, havaya ateş ettiği tespit edilen M.K. (35) ve M.A.D'yi (38) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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