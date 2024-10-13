Düğünde Havaya Ateş Açan Genç, Amcasının Oğlunu Öldürdü

Kayseri'de katıldığı düğünde havaya ateş açan M.İ, amcasının oğlunun ölümüne neden oldu.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Saray Bosna Mahallesi Erişler Sokak üzerinde yapılan bir düğüne katılan M.İ, tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Bu esnada tutukluk yapan silahı kurcalayan M.İ, tüfeğin ateş alması sonucu yanında bulunan amcasının oğlu S.İ'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.İ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polislerce gözaltına alındı.