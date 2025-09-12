Düğünde Gıda Zehirlenmesi: 106 Kişi Etkilendi

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI; SAYI 106'YA ÇIKTI

Erzincan Valiliği, düğünde yedikleri tavuk döner ve pilavdan zehirlenen 106 kişiye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12 Eylül 2025 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ve düğün yemeğinden pek çok vatandaşımızın rahatsızlandığı yönündeki bildirimler üzerine Altınbaşak Beldemize toplam 8 ambulans ve 24 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır. Olaydan etkilenen bazı vatandaşlarımız da gerek Üzümlü Devlet Hastanesine gerekse Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kişisel başvuru yaparak ulaşım sağlamışlardır. Vatandaşlarımızın Üzümlü Devlet Hastanesinde ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk tetkikler sonrası gıda zehirlenmesi olayı olduğu tespit edilmiş olup derhal tedavilerine başlanmıştır. Meydana gelen gıda zehirlenmesi olayından toplam 106 vatandaşımız etkilenmiş olup 12 Eylül saat 22.10 itibariyle 67 vatandaşımız gerekli tedavilerin ardından taburcu edilmiş olup 39 vatandaşımızın tedavileri Üzümlü Devlet ve Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde devam etmektedir. Tedavileri devam eden vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup tedavi süreçleri tamamlandıktan sonra taburcu edilecektir."

Valilik açıklamasında ayrıca, konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.