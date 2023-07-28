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Düğünde eşini bıçaklayan şüpheli serbest bırakıldı

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Bursa'da bir düğünde tartıştığı eşini bıçaklayan şüpheli, eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

BURSA'da düğünde tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan Cansu K. (34) şikayetçi olmayınca Hakan K. (47), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, önceki gece İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Letafet Sokak'ta meydana geldi. Bir yakınlarının sokakta yapılan düğünlerine katılan Hakan ve Cansu K. çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan K., yanındaki bıçakla eşini sol kolundan yaraladı. Cansu K.'nin erkek kardeşleri de Hakan K.'yi darbetti.Yaralanan çift, ayrı özel araçlarla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kendisini darbedenlerden şikayetçi olmayan Hakan K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Eşinin şikayetçi olmaması üzere Hakan K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cansu K. de tedavisi sonrası taburcu edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Güncel Haberler

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