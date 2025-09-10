Düğünde Çıkan Kavga Kanlı Bitti: Genç Adam Öldürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde düğünde çıkan kavgada Özcan Özçelik'i (24) tabancayla öldürdüğü iddia edilen T.T. gözaltına alındı. Özçelik'in hastaneye götürüldüğü sırada sağlık çalışanlarını darbeden yakını M.D. ise tutuklandı.

Olay, 8 Eylül'de saat 01.00 sıralarında Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda iki taraf arasında çıkan tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özcan Özçelik, T.T. tarafından tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Özçelik, yere yığıldı. Özcan Özçelik, arkadaşları tarafından otomobille Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu sırada Özçelik'in hastaneye gelen yakınlarından M.D., tartıştığı 2 sağlık çalışanını darbetti. Özçelik, buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Özcan Özçelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Özçelik'in cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

Polis, olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen T.T.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, hastanedeki saldırıya ilişkin M.D. gözaltına alındı. M.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırı anı hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Özcan Özçelik'in cinayet şüphelisi T.T., bugün polis tarafından gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

T.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.