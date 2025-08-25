Düğünde Çıkan Kavga, Damadın Anneannesinin Ölümüne Sebep Oldu

Düğünde Çıkan Kavga, Damadın Anneannesinin Ölümüne Sebep Oldu
Adana'da bir düğünde taraflar arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Eşe Adamhasan, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADANA'da düğünde çıkan kavgada av tüfeği ile vurulan damadın anneannesi Eşe Adamhasan, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Cerenli Mahallesi'nde meydana geldi. Evin avlusunda yapılan düğünde gelin ile damat tarafı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, damadın anneannesi Eşe Adamhasan'ın vücuduna isabet etti. Eşe Adamhasan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Eşe Adamhasan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Adamhasan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Jandarma, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
