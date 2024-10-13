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Düğünde Çiçeğe Tekme Atan Öğretim Üyesi: 'Beni Evlendirmeye Çalışanlara Cevap Verdım'

Düğünde Çiçeğe Tekme Atan Öğretim Üyesi: 'Beni Evlendirmeye Çalışanlara Cevap Verdım'
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Erzurum Teknik Üniversitesi'nde görevli Dr. Onur Çamlı, arkadaşının düğününde gelinin attığı çiçeği yakalamak yerine tekme atarak evlenme baskılarına dikkat çekti. Çamlı, bu hareketinin aile ve arkadaşlarına toplu bir cevap olduğunu belirtti.

ERZURUM Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Onur Çamlı (34), arkadaşının düğününde gelinin attığı çiçeğe, yakalamak yerine tekme attı. Davetliler şaşkınlık yaşarken, Çamlı, "Beni evlendirmeye çalışan, başta ailem olmak üzere, sosyal çevrem ve arkadaşlarımın hepsine toplu bir cevap vermiş oldum" dedi.

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Onur Çamlı, arkadaşlarının düğününe katıldı. Eğlenceli geçen düğünün finalinde çiftin bekar arkadaşları, gelinin arkasına geçerek atacağı çiçeği yakalayabilmek için beklemeye başladı. Gelinin attığı çiçeği bekar davetliler yakalamaya çalışırken, Dr. Onur Çamlı üzerine gelen buketi yakalamak yerine tekme attı. Davetliler yaşananları şaşkınlıkla izledi.

Arkadaşları ve aile bireylerinin kendisine, 'Artık mesleğini eline aldın evlenmelisin' gibi ifadeler kullandığını belirten Çamlı, "Evet onları anlıyorum mutluluğumu istiyorlar ama ben de oldum olası evlenmekten ziyade biraz daha gezmek, tozmak, sosyalleşmek hobilerime ve mesleğime vakit ayırmak istiyorum. Bu konuyu özellikle yakın arkadaşlarımla bazen çok ciddi şekilde konuşuyoruz, bazen de espri yapıyoruz. Velhasılıkelam birçok sevdiğim insana açıklama yaptım. Neden evlenmediğimi ya da neden evlenmek istemediğimi anlattım uzun uzun" dedi.

Düğün sonunda sıra çiçek atmaya geldiğinde kendisinin de kalabalığın arasına geçtiğini ve çiçeğe tekme attığını söyleyen Çamlı, "Beni evlendirmeye çalışan, başta ailem olmak üzere, sosyal çevrem, iş arkadaşlarım, hepsine toplu bir cevap vermiş oldum" diye konuştu. Çamlı, o anların görüntülerini sosyal medyadan da paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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