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Düğünde berber damada gelinden sakal tıraşı

Düğünde berber damada gelinden sakal tıraşı

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki düğünde erkek kuaförü damadın sakal tıraşını gelin yaptı.

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BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki düğünde erkek kuaförü damadın sakal tıraşını gelin yaptı.

Orhangazi ilçesinde düzenlenen törenle evlenen Yağmur- Ali Hacıoğlu çiftinin düğün törenleri renkli görüntülere sahne oldu. Davetlilerin pistte oynadığı sırada müzik bir anda kesildi ve erkek kuaförü damadın arkadaşları tarafından sahneye masa kuruldu. Damat Ali Hacıoğlu, kendini bir anda berber koltuğunda bulunca şaşırdı. Damada gelin Yağmur Hacıoğlu tarafından usturayla sakal tıraşı yapıldı. Daha sonra damadın arkadaşları da tıraşa yardımcı oldu.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

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