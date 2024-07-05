Üye Girişi
Haberler

Düğünde ateş edilmesi sonucu ölen bebeğin 5 şüphelisi tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanırken, polisin soruşturması devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde düğünde ateş edilmesi sonucu başına yorgun mermi isabet eden 11 aylık bebeğin ölümüne ilişkin gözaltına alınan, aralarında damadın da bulunduğu 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden damat D.G, babası M.T.G. ile düğünde davetli S.B, Ö.Ç. ve M.B. çıkarıldıkları hakimlikçe "olası kastla adam öldürme" ve "delilleri karartma" suçlarından tutuklandı. Damadın amcası C.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Olay

Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde 1 Temmuz Pazartesi günü evin balkonunda annesiyle oynayan Pera Palabıyık'ın başına yorgun mermi isabet etmişti.

Ağır yaralanan ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi kaldırılan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra aynı mahallede düğünü olan damat D.G, amcası C.G, babası M.T.G. ve düğünde davetli S.B, Ö.Ç. ve M.B. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Aydın Söke Hukuk Güncel Haberler

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını 'emsali olmayan en yüksek riskli maç' olarak belirledi

Berlin polisi, Türkiye-Hollanda karşılaşmasını "emsali olmayan en yüksek riskli maç" olarak belirledi

 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

 İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi

İstanbul ve Ankara semalarında göktaşı görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title