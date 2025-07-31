Düğün Töreninde Havaya Ateş Açan İki Kişi Gözaltına Alındı

Sinop'ta, düğün merasiminde silahla havaya ateş ettikleri anları sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kabalı köyünde bir düğün merasimine katılan 2 kişi, üzerlerinde bulunan tabanca ve av tüfeği ile havaya ateş etti.

Havaya ateş ettikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaşmaları üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, şüphelilere ait adreslere düzenledikleri operasyonda iki ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.