Düğün Sonrası Havai Fişekler Yangın Çıkardı

Düğün Sonrası Havai Fişekler Yangın Çıkardı
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Avcılar'da düğünlerde atılan havai fişeklerin otluk alana düşmesiyle başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle çevredeki düğünler erken sona erdi.

AVCILAR'da düğünden atılan havai fişekler otluk alana düştü. Kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangın, iki ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi Tesisler Yolu Caddesi'ndeki kır düğünlerinin yapıldığı alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, düğünden atılan havai fişekler yan taraftaki otluk alana düştü. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Beylikdüzü ve Avcılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangından yükselen duman nedeniyle çevrede yapılan kır düğünleri erken bitirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'HER HAFTA AYNI SIKINTIYI YAŞIYORUZ'

Çevrede oturduğunu belirten kadın, "Geçen hafta da aynı olay oldu. Aynı yangını yine yaşadık. İtfaiyemiz yetişti Allah razı olsun. Ama her hafta aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Buradaki düğün salonlarının attığı havai fişeklerden oluyor, büyük ihtimal hesaplamıyorlar, kablolara çarpıyor, değdirip aşağı düşüyor. Her hafta olan birşey yani. Havai fişek olduğundan eminiz. Onun dışında burada yangın çıkmıyor. Düğün olduğu zaman genelde hafta sonları bu olay oluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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