Düğün Sırasında Atılan Sigara İzmaritleri Yangın Çıkardı
Avcılar'da bir düğün sırasında atılan sigara izmaritleri, otluk alanda yangın çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
AVCILAR'da iddiaya göre düğün sırasında atılan sigara izmaritlerin otluk alanda çıkardığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak'taki sitenin bahçesinde çıktı. İddiaya göre; sitedeki düğüne katılanların ağaçlık alana attığı sigara izmaritleri nedeniyle otluk alan alev aldı. Alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.