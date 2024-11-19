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Düğün Salonunu Kamp Alanına Dönüştüren Çiftin İlginç Hikayesi

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Adana'da motosiklet ve kamp tutkunu bir çift, düğün salonuna çadır kurarak ilginç bir konsept oluşturdu. Düğün sırasında motosikletle salonu dolaşan çift, birlikte gezi ve kamp yapma hayallerini paylaştı.

Düğün salonunu kamp alanına çevirdiler

Motosiklet ve kamp tutkunu çiftin ilginç düğün, çadır kurdukları salona motosikletleriyle girdiler

ADANA - Adana'da evlenen bir çift, düğün salonuna çadır kurup, kamp alanına çevirirken düğüne motosiklet ile geldi.

Motosiklet tutkunu Doğan Mevlüt ve kamp tutkunu Feyza Esra Cansız çiftçi birbirini severek evlendi. Çift, geçtiğimiz gün dünya evine girerken önce düğün salonunun ortasına kamp çadırı kurdu. Daha sonra Doğan Mevlüt, motosikletle düğün salonuna girip kamp sandalyesinde oturan eşi Feyza Esra'nın etrafında motosikletle tur attı.

"Artık eşimle birlikte geziyoruz"

Gönüllerince eğlenen çift, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Doğan Mevlüt Cansız, "10 yıldır motosiklet sürmekteyim. Motosiklet sürmek, kamp yapmak benim için büyük bir tutkuydu. Eşimle tanıştığımda motosiklete karşıydı ama artık birlikte geziyoruz" dedi.

"Dünyayı gezmek istiyoruz"

Feyza Esra Cansız ise düğününden çok keyif aldığını anlatarak, "Birlikte güzel yerlere gidip kamp yapmak istiyoruz. Önce motosiklet ile ülkemizi dolaşmak sonra da yurt dışına çıkıp dünyayı gezmek istiyoruz. Düğünde de öyle bir konsept yaptık. Çok eğlendik ve bizim için tutkumuzu yansıtan bir şeydi. Çadırımızla, motosikletimizle güzel bir konsept düzenledik" diye konuştu.

Düğün Salonunu Kamp Alanına Dönüştüren Çiftin İlginç Hikayesi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Güncel
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