Düğün salonundan çıkan davetlilere yönelik silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Küçükçekmece'de bir düğün salonundan çıkan davetlilere silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Küçükçekmece'de bir düğün salonundan çıkan davetlilere silahla ateş açılması sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, dün akşam Kartaltepe Mahallesi Göktepe Sokak'taki düğün salonundan çıkan davetlilere, kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından silahla ateş açıldı. Mermilerin isabet etmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelerek çevrede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, 3 şüphelinin koşarak düğünün salonunun önüne gelmeleri ve ateş ettikten sonra kaçma anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kaynak: AA / Güncel Küçükçekmece Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Düğün salonundan çıkan davetlilere yönelik silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.