Düğün Salonundaki Kemerin Yıkılması: İki Kişinin Ölümüne Sebep Olma Davası

İzmir'in Menemen ilçesinde düğün salonunun dekoratif beton kemerinin yıkılması sonucu bir doktor ve eşinin öldüğü olaya ilişkin haklarında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan işletmeci baba ve oğlu hakim karşısına çıktı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.C. ile tutuksuz sanık baba G.C, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği İ.C, olay nedeniyle çok üzgün olduğunu söyledi.

İşletmede kahvaltı organizasyonu düzenleyen okulla anlaşmaları olduğunu, kahvaltının 1 hafta ertelenmesi nedeniyle olay günü yapıldığını anlatan İ.C, şunları kaydetti:

"Rüzgar nedeniyle bir hafta sonrasına ertelemişlerdi. Güneşten etkilenmemek için de branda istediler. Okul yöneticilerinden organizasyonun rüzgar nedeniyle iptal edilmesini istedik ancak okul yönetimi iptal etmedi. 1-2 saat sonra rüzgar şiddetlendi ve ben 'bitirelim' dedim. 'Az kaldı' dediler. Rüzgar şiddetini artırınca brandalar kopmaya başladı. Okul yönetimine söyledim, bu kez de '45 dakika kaldı' dediler. Son masaları toplarken sesi duydum. Yıkılan kemeri 2 yıl kadar önce yaptırmıştım. Etkinlik olacağı için kemere branda bağladık."

Tutuksuz sanık baba G.C. ise olay günü salonda olmadığını, kemerin yıkıldığını duyunca olay yerine gittiğini ifade etti.

Olayda hayatını kaybeden doktor Mehmet Fatih Baltacı ve Güler Baltacı'nın yakınları ise şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, İ.C'nin tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Yahşelli Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta bir anaokulunun kahvaltı organizasyonu sonrasında düğün salonunun dekoratif beton kemeri yıkılmış, İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde doktor olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı (35) ile eşi Güler Baltacı (35) enkazın altında kalmıştı.

İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çiftten Mehmet Fatih Baltacı aynı gün, eşi ise ertesi gün hayatını kaybetmişti.

İşletmecilerden İ.C. (29) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, annesi N.C. ve babası G.C. (56) serbest bırakılmıştı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, baba ve oğul hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.