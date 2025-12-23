Dekoratif kemerin altında kalan çiftin ölümüne ilişkin davada bayılan sanık hastaneye kaldırıldı

İZMİR'in Menemen ilçesinde düğün salonunun bahçe giriş kapısında devrilen dekoratif kemerin altında kalan Doktor Mehmet Baltacı (35) ve eşi Güler Baltacı'nın (35) ölümüne ilişkin görülen davada tutuklu sanık İsmet Ceylan (29), duruşmada baygınlık geçirince hastaneye kaldırıldı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay, 25 Mayıs'ta saat 13.00 sıralarında, Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu, velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenledi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının gittiği anaokulunun etkinliğine katıldı. Program sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemer devrildi. Çiftin yanındaki kızı olaydan yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Baltacı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Güler Baltacı da yaşamını yitirdi. Doktor Mehmet Baltacı ve eşi Güler Baltacı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Soruşturmada, düğün salonu sahibi salon işletmecileri İsmet Ceylan, annesi N.C. ve babası G.C. (56) olay günü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 26 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmet Ceylan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanırken, annesi ve babası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından işletmeci Ceylan ve babası G.C. hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Şüphelilerden anne N.C. hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanıkların yargılanmalarına bugün Karşıyaka 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık İsmet Ceylan ve tutuksuz sanık G.C. ile avukatlar katıldı. Duruşmada ilk olarak şikayetçilere söz verildi. Mehmet Fatih Baltacı ve Güler Baltacı'nın yakınları, sanıklardan şikayetlerini yineledi. Ardından savcı mütalaasını okuduğu sırada tutuklu sanık Ceylan rahatsızlanıp, baygınlık geçirdi. İlk müdahalenin ardından durum 112 Acil Servis'e bildirildi. Duruşmaya ara verilirken, adliyeye gelen sağlık ekipleri tarafından sanığa müdahale edildi. İsmet Ceylan, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Savcı, sanığın tutukluluğunun devamı yönünde görüş bildirdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Söz verilen tutkusuz sanık G.C., "Gereksiz yere çocuğum cezaevinde yatıyor" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin sağlık sorunları olduğu gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanık İsmet Ceylan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip duruşmayı 22 Ocak 2026'ya erteledi.