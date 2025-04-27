Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

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Düğün Salonunda Deprem Panik Yaratıyor

Düğün Salonunda Deprem Panik Yaratıyor
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremi düğün salonunda hisseden bir kadın heyecanlanarak bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kendine gelen kadının durumu, düğün etkinliğinin devam etmesine engel olmadı.

DÜĞÜN SALONUNDA DEPREMİ HİSSEDİNCE BAYILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi Ataşehir Mahallesi'ndeki düğün salonunda hisseden bir kadın, heyecandan bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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