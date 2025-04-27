Düğün Salonunda Deprem Panik Yaratıyor

DÜĞÜN SALONUNDA DEPREMİ HİSSEDİNCE BAYILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremi Ataşehir Mahallesi'ndeki düğün salonunda hisseden bir kadın, heyecandan bayıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle kadın bir süre sonra kendine geldi. Depremin ardından düğün tekrar devam etti.