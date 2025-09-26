Düğün Salonunda Cinayet Davası: Sanık H.P. Tutuklu Yargılanıyor

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.P. ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanı alınan tanık E.T, maktul Ziya Akın ve sanık H.P'yi tanıdığını belirterek, "Sanık H.P. ile maktul Ziya Akın 25 yıllık arkadaştır. Olay günü yanına gittiğimizde Ziya telefonda küfürlü konuşuyordu. Bana ve Hasan'a hakaret etti. Sonra Hasan ile Ziya arasında tartışma çıktı. Ziya, düğün salonu içinde garsonu yanına çağırarak bir şeyler istedi. Silah mı yoksa başka bir şey mi istediği konusunda ise bilgim yoktur. H.P, tabancasını çekerek Ziya'nın ayak kısmına doğru ateş etti. Bunun üzerine ambulans çağırdık. Olay yerinde herkes alkollüydü. Olay hakkında tüm bilgim bundan ibarettir." diye konuştu.

Öldürülen Ziya Akın'ın eşi müşteki Fatma Akın, şikayetçi olduğu sanığın cezalandırılmasını istedi.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık H.P, "Önceki verdiğim ifademi tekrar ediyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Uzun süredir tutuklu bulunuyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi ve kaçma ihtimali nedeniyle tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanığın tutukluluk halinin devamına, beyanı alınamayan tanıkların gelecek celse dinlenilmesine karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda 8 Mayıs 2024'te Ziya Akın'ın (57) tabancayla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı H.P, 15 Şubat'ta sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. H.P. hakkında savcılıkça "kasten öldürme" suçundan müebbet, "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ise 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.