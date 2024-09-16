Düğün Salonuna Patlayıcıyla Saldırı Anlarının Görüntüleri Ortaya Çıktı

EYÜPSULTAN'da otomobil ve motosikletli şüphelilerin düğün salonuna patlayıcı madde atarak silahla ateş açtıkları anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin düğün salonuna saldırdıkları ve olay yerinden kaçtıkları anlar görülüyor.

Olay, Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesinde dün saat 22.00 sıralarında bir düğün salonunda meydana geldi. Şüpheliler, içeride düğün olduğu sırada, otomobil ve motosikletle olay yerine geldi. Şüphelilerden biri düğün salonu girerek merdiven boşluğuna patlayıcı madde attı ardından da silahla rastgele ateş ederek olay yerinden kaçtı.Merdiven boşluğunda yaşanan patlama sonrası salondaki davetliler kısa süreli panik yaşarken, patlamada ölen ya da yaralanan olmadı. Şüphelilerin otomobil ve motosikletle düğün salonunun ara sokağına gelişi güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin düğün salonuna yönelmesi ve koşarak otomobile binip olay yerinden kaçtığı anlar görülüyor.