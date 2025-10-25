Düğün Salonu Sahibi Çalışanı Tarafından Dolandırıldığını İddia Etti

Adana'da çalışanı tarafından dolandırıldığını öne süren düğün salonu sahibi suç duyurusunda bulundu.

Merkez Çukurova ilçesinde faaliyet gösteren düğün salonunun sahibi Mesut Engin, gelir hesaplarında fark oluşması üzerine inceleme başlattı.

İncelemesinde bazı ödemelerin 18 aydan bu yana işletme hesabı yerine düğün salonunda halkla ilişkilerden sorumlu A.T'nin hesabına yatırıldığını fark eden Engin, suç duyurusunda bulundu.

İşletme Müdürü Hasan Hüseyin Aydınç, gazetecilere, olayı banka dekontlarıyla tespit ettiklerini söyledi.

Müşterilerle de görüşme yaptıklarını anlatan Aydınç, "Müşterilerden gelen ödemelerde, örneğin 300 bin lira geldiğinde, 200 bin lirasını A.T'nin kendi hesabına aktarırken yalnızca 100 bin lirasını şirket hesabımıza gönderdiğini tespit ettik. Bu durum nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadık." diye konuştu.

Aydınç, konuyla ilgili adli süreci başlattıklarını ve A.T'nin hak ettiği cezayı almasını istediklerini kaydetti.