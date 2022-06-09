Düğün Öncesi İşten Atılan İşçiler, Fabrika Kapısına Siyah Çelenk Bıraktı - Haberler

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten atıldıklarını ileri süren 36 işçinin Abalıoğlu Lezita fabrikası önündeki eylemi 23'ncü gününe girdi. İki gün sonra düğünleri olduğunu anlatan Burçak Gürledik ve nişanlısı Murtaza Keser, fabrika önüne siyah çelenk bıraktı. Burçak Gürledik, "İşyerinin bize göndermesi gereken çelengi biz bugün işyerine bırakıyoruz" dedi. Protestocu diğer işçiler de fabrika tabelasına yumurta fırlattı.

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'ndeki Abalıoğlu Lezita fabrikasında çalışan ve bir süre önce Öz Gıda İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten atıldıklarını ileri süren 36 işçinin direnişi 23'ncü gününe girdi. Protestocu işçiler, düğünlerine bir ay kala işten atılan Burçak Gürledik ve nişanlısı Murtaza Keser için fabrika tabelasına yumurta fırlattı. İşçiler, işten atma kararı geri çekilene kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Diğer yandan, Burçak Gürledik ve Murtaza Keser de bugün fabrikanın kapısına siyah çelenk bırakarak protesto gösterisi yaptı. İki gün sonra düğünlerinin olduğunu anlatan Burçak Gürledik, "Anayasal hakkım olan sendikaya üye olduğum için Lezita'da işten atıldım. ve bu düğünüme sadece 1 ay kala yapılmış bir hareketti. İşyerini kınamak adına, işyerinin bize göndermesi gereken çelengi biz bugün işyerine bırakıyoruz. Direnen tüm arkadaşlarımıza da selam olsun" dedi.

İşten atılan Abalıoğlu Lezita işçilerine destek için CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır ve Kani Beko da bir süre önce ziyaret etmişti.

ANKA / Güncel