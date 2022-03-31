Düğün konvoyunun önünü kesip kadının boynundaki altın kolyeyi çalan 3 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğün konvoyunun önünü kesip kadının boynundaki altın kolyeyi çalan 3 zanlı yakalandı

AA - Aziz Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Düğün konvoyunun önünü kesip kadının boynundaki altın kolyeyi çalan 3 zanlı yakalandı

Diyarbakır'da düğün konvoyundaki araçta bulunan kadının boynundaki altın kolyeyi çalan 3 şüpheli yakalandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düğün konvoyundaki araçta bulunan kadının boynundaki altın kolyeyi çalan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Mart'ta merkez Bağlar ilçesinde para isteme bahanesiyle düğün konvoyunun önü kesilerek, araçlardan birinde bulunan D.Y'nin boynundaki 15 bin lira değerindeki altın kolye çalındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 10 saatlik güvenlik kamerası kayıtları incelenerek, şüphelilerin çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları bulunan suça sürüklenen çocuklar M.K, P.E. ve Ü.E. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Diyarbakır, Bağlar, Düğün, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title