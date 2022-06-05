Düğün konvoyunun önünü kesenle damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı - Haberler

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Düğün konvoyunun önünü kesenle damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Düğün konvoyunun önünü kesenle damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı

DÜZCE'de düğün konvoyunda gelin aracının önünü kesen otomobilin sürücüsüne damat tepki gösterdi.

DÜZCE'de düğün konvoyunda gelin aracının önünü kesen otomobilin sürücüsüne damat tepki gösterdi. Sürücü ile damadın tartışması kavgaya dönüşürken, gelin ve çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. Bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Olay, Düzce D-100 Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametindeki düğün konvoyunda bir sürücü gelin aracının önüne geçerek yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Damat, araçtan inerek, yolu kapatmaya çalışan kişiye tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesiyle konvoydaki diğer araç sürücüleri de kavgaya dahil oldu. Gelin ve tarafların yakınları da araçtan inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Bir süre kavga eden taraflar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

Tragger kavga Düzce Güncel Haberler

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