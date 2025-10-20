Haberler

Düğün Konvoyundan Bağış Toplayan Muhtar, 60 Bin Lira Elde Etti

Düğün Konvoyundan Bağış Toplayan Muhtar, 60 Bin Lira Elde Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Tomarlı köyünde muhtar Yücer Güler, yapımı süren cami, Kur'an kursu ve imam evi için düğün konvoyunun önünü keserek 60 bin lira bağış topladı. Bağışın 10 bin lirasını gelin-damada hediye eden Güler, davul-zurna eşliğinde eğlendi.

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde, yapımı süren cami, Kur'an kursu ve imam evi için Muhtarı Yücer Güler, düğün konvoyunun önünü keserek 60 bin lira bağış aldı. Bağışın 10 bin lirasını gelin-damada hediye eden muhtar Güler, davul-zurna eşliğinde davetlilerle oyun oynadı.

Köy muhtarı Yücer Güler, yapımı devam eden cami, Kur'an kursu ve imam evi için sürdürülen bağış kampanyasına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Yaz döneminde başlayan yapım, tamirat ve çevre düzenlemesi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla muhtar Güler, aynı köyde düğün yapan Bernay ve Onur İlgar çiftinin konvoyunun önünü kesti. Yaptığının bölgenin düğün adetlerinden olduğunu söyleyen Muhtar Güler, damadın babası Kıyım İlgar'dan 100 bin lira bağış talep etti. Kıyım İlgar'ın bu parayı çok bulması üzerine Güler, 60 bin liraya indi. Parayı yapımı devam eden cami, Kur'an kursu ve imam evinde kullanacağını belirten Güler, damadın babasının nakit olarak verdiği 60 bin liranın 10 bin lirasını gelin-damada hediye etti.

Düğün konvoyundan istediği bağışı alan Güler, daha sonra davul-zurna çaldığı türküler eşliğinde gelin ve damatla oyun oynadı. Muhtar, daha sonra yolu açarak konvoyun geçişine izin verdi.

Muhtar Yücer Güler, köy için yürütülen hizmetlerde her zaman destek veren Tomarlı köyü halkına, gurbette yaşayanlara ve hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Köyde yapımları süren cami, Kur'an kursu ve imam evi için paraya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Güler, "Köyümüzden gençlerin düğünü vardı. Konvoyun önünü kesip bahşiş almak gelenektir. Konvoyun önünü keserek ihtiyacımız olan bahşişi aldım. Bu parayı camimiz, kur binası ve imam evinde kullanacağım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Çelik oy çokluğu ile yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi

CHP'de olaylı kongre! Başkanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha

Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Bu oyuncu grubu...
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan zafer mitingi! Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC'de zafer mitingi! Erdoğan mesajı dikkat çekti
Herkes 'Neden?' diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar

Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar
Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti

Bir devrin sonu! 67 yıllık vergi rekortmeni şirket resmen iflas etti
Fenerbahçe taraftarı yıldız futbolcu için 'O olmasaydı kazanamazdık' yorumları yapıyor

Taraftar yıldız futbolcu için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Burak Yılmaz: Fenerbahçe maçında kazanmak istiyoruz

7 maçtır kaybetmiyorlar! Gözünü şimdi de Fenerbahçe'ye dikti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.