Düğün Konvoyundan Bağış Toplayan Muhtar, 60 Bin Lira Elde Etti

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde, yapımı süren cami, Kur'an kursu ve imam evi için Muhtarı Yücer Güler, düğün konvoyunun önünü keserek 60 bin lira bağış aldı. Bağışın 10 bin lirasını gelin-damada hediye eden muhtar Güler, davul-zurna eşliğinde davetlilerle oyun oynadı.

Köy muhtarı Yücer Güler, yapımı devam eden cami, Kur'an kursu ve imam evi için sürdürülen bağış kampanyasına dikkat çekmek amacıyla ilginç bir yönteme başvurdu. Yaz döneminde başlayan yapım, tamirat ve çevre düzenlemesi çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla muhtar Güler, aynı köyde düğün yapan Bernay ve Onur İlgar çiftinin konvoyunun önünü kesti. Yaptığının bölgenin düğün adetlerinden olduğunu söyleyen Muhtar Güler, damadın babası Kıyım İlgar'dan 100 bin lira bağış talep etti. Kıyım İlgar'ın bu parayı çok bulması üzerine Güler, 60 bin liraya indi. Parayı yapımı devam eden cami, Kur'an kursu ve imam evinde kullanacağını belirten Güler, damadın babasının nakit olarak verdiği 60 bin liranın 10 bin lirasını gelin-damada hediye etti.

Düğün konvoyundan istediği bağışı alan Güler, daha sonra davul-zurna çaldığı türküler eşliğinde gelin ve damatla oyun oynadı. Muhtar, daha sonra yolu açarak konvoyun geçişine izin verdi.

Muhtar Yücer Güler, köy için yürütülen hizmetlerde her zaman destek veren Tomarlı köyü halkına, gurbette yaşayanlara ve hayırsever iş insanlarına teşekkür etti. Köyde yapımları süren cami, Kur'an kursu ve imam evi için paraya ihtiyaçları olduğunu ifade eden Güler, "Köyümüzden gençlerin düğünü vardı. Konvoyun önünü kesip bahşiş almak gelenektir. Konvoyun önünü keserek ihtiyacımız olan bahşişi aldım. Bu parayı camimiz, kur binası ve imam evinde kullanacağım" dedi.