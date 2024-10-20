Düğün konvoyundaki otomobil, güzellik merkezi önünde oturan kuzenlere çarptı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde düğün konvoyundaki otomobil, yol kenarındaki güzellik merkezi önünde oturan Rukiye Korkmaz ile kuzeni Oğuzhan Korkmaz'a çarptı. Kuzenler yaralanırken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Darıca Abdi İpekçi Mahallesi, Şantiye Sokak'ta meydana geldi. Düğün konvoyunda yer alan M.G. idaresindeki 06 EV 3635 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra, kaldırımı da aşıp yol kenarındaki güzellik merkezi önündeki bankta oturan kuzenler Rukiye Korkmaz ve Oğuzhan Korkmaz'a çarptı. Yaralanan kuzenler, kaza yerine çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Gebze Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, güzellik merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Rukiye Korkmaz ve Oğuzhan Korkmaz'ın güzellik merkezi önündeki bankta oturdukları sırada otomobilin çarpması yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),