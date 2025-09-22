Düğün Konvoyundaki Gürültüye Tepki Duyan Baba Darbedildi

ATAŞEHİR'de, engelli kızının yüksek sesten rahatsız olduğunu belirterek düğün konvoyundaki araçların havalı kornalarına el işaretiyle tepki gösteren Doğuş Özkan, konvoydaki kişiler kızının gözleri önünde darbedildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Esatpaşa Mahallesi General Tahsin Yazıcı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ilerleyen düğün konvoyundaki araçlardan havalı korna çalındı. Bu sırada engelli kızıyla kaldırımda olan Doğuş Özkan, kızının yüksek sesten korktuğunu belirterek konvoydaki otobüsün şoförüne el işareti yaptı. Ancak bu tepkinin ardından konvoyda bulunan bazı kişiler baba Doğuş Özkan'a saldırdı. Çevredekilerin müdahale ederek ayırdığı kavgada darbedilen Özkan, polise giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

'KIZIMIN KORKTUĞUNU HİSSEDEREK 'ÇOCUK KORKUYOR' DEDİM'

Darbedilen baba Doğuş Özkan, "Engelli kızımla beraber alışverişe çıkmıştık. General Tahsin Yazıcı Caddesi'nde bir balık restoranında balık siparişi verdik. Siparişimizi beklediğimiz sırada düğün konvoyunu gördük. Düğün konvoyunun içerisindeki otobüste şehir içinde yasak olan ve gemilerde olan kornalardan takılıydı. O kornadan korkan engelli kızım, kulağını işaret ediyordu. Ben de kızımın korktuğunu hissederek aracı süren kaptana ve öncülük yapan siyah araca 'biraz yavaş, çocuk korkuyor' dedim. Bunu söylememi yanlış anlayan araç sürücüleri ve düğün konvoyunun içindekiler hiçbir kimseye sinkaf, argo, küfür vesaire kullanmadım. Arkamı döndüğümde önce siyah arabadan çıkıp gelen şahıs beni darbetmeye başladı. Sonra otobüsten inen kişilerin beni darbettiğini gördüm. Beni yere fırlattılar. Kaburgalarıma, göğsüme vesaire vurduklarını hissettim. Olaydan yaklaşık 2-3 dakika sonra millet oraya toplanıp ayırmaya başladı. Esnaflar bile ayırmaya başladı. Kamera kayıtlarını izlediğimde kaç kişinin bana saldırdığını o an gördüm. Şahıslardan şikayetçi oldum. Çocuğunun yanında bu şekilde yapan kişileri her zaman kınardım. Kavga eden kişileri, kenarda ailesinin yanında küfür edenleri kınardım. Başımıza geldi. Yapılmaması gereken bir şey yaptıkları için üzücü bir durumdayız şikayetçiyiz, şikayetimiz devam ediyor" dedi.