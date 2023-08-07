Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 5 yaralı

Denizli Merkezefendi ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Gelin ve damadın bulunduğu cip, diğer araçlara çarparak kaza yaptı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, düğün konvoyunda gelin ve damadın bulunduğu cip, 4 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Konvoyda meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hüdai Oral Caddesi'nde meydana geldi. Gelin ve damadın bulunduğu cip, bir anda önünde duran düğün konvoyundaki otomobile arkadan çarptı. Ardından cipe arkadan çarpan konvoydaki 4 otomobil, 2 hafif ticari araç ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme kazada, aralarında düğün konvoyunda ilerleyen araçların camlarından sarkanların da yer aldığı 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelin ve damadın kazayı yara almadan atlattığı belirtilirken, 5 yaralı ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.