Düğün konvoyunda yorgun mermiyle ölen bebek için 5 kişi tutuklandı

Olay, pazartesi günü saat 14.00 sıralarında, Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekip Pera bebeğin başına geldi. Kanlar içinde kalan bebek, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buse- Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis, aralarında damat Doğan G.'nin de bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

5 ŞÜPHELİ 4 GÜN SONRA TUTUKLANDI

6 şüpheli, 4 günlük gözaltı süresinin ardından bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan C.G adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.T.G., S.B., M.B., Ö.Ç. ve damat Doğan G. ise tutuklandı.