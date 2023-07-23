Başakşehir'de düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş açan 20 yaşındaki şahıs polis ekipleri tarafından kullandığı silahla birlikte yakalandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri havaya ateş eden B.E.A.isimli şahsı kullandığı kurusıkı tabanca birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş eden şahıs yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de düğün konvoyunda yolu kapatıp havaya ateş açan 20 yaşındaki şahıs polis ekipleri tarafından kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Başakşehir'de dün öğle saatlerinde düğün konvoyu yapan bir grup, Metrokent alt geçidine geldiği esnada yolu trafiğe kapatmıştı. Düğün konvoyu yapan şahıslar yolu kapatmalarının ardından havaya silah ile ateş açmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri havaya ateş eden B.E.A.isimli şahsı kullandığı kurusıkı tabanca birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şüpheli şahısın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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