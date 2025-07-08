Düğün Konvoyunda Tehlikeli Anlar

Düğün Konvoyunda Tehlikeli Anlar
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Bayrampaşa'da bir düğün konvoyundaki araçların camlarından sarkan yolcular, kaza yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

BAYRAMPAŞA'da bir düğün konvoyuna katılan araçlardakiler, araçların camlarından kendilerini sarkıtarak tehlikeye sebep oldu. Yolcuları camlarından sarkan 2 aracın kaza yapmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Olay 7 Temmuz'da akşam saatlerinde Hal Yolu'nda meydana geldi. Bir grup aracın dörtlü ışıklarını yakarak oluşturduğu düğün konvoyunda, bazı kişiler eğlence adı altında kendilerini araçların camlarından sarkıttı. Camlarından sarkan kişilerle birlikte trafikte tehlikeli şekilde seyreden konvoydaki 2 araç, çarpışmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan tehlikeli anlar, başka bir araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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