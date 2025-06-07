Düğün Konvoyunda Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, düğünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığında, Tekel Mahallesi'nde dün bir salonda yapılan düğün sırasında Adnan Pekgöz'ün (20) silahlı saldırıda öldürülmesi ve 3 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yakalanan A.A'nın (19) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı tutuklandı.

Kurtalan ilçesinin Tekel Mahallesi'nde bir düğün salonunda dün, silahlı saldırıda Adnan Pekgöz (20) ile V.P, M.P. ve A.D. yaralanmış, Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pekgöz, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Saldırının ardından kaçmaya çalışan saldırgan, kısa sürede polis ekiplerince yakalanmıştı.