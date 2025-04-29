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Düğün Konvoyunda Silahla Ateş Açan Zanlı Gözaltına Alındı

Düğün Konvoyunda Silahla Ateş Açan Zanlı Gözaltına Alındı
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Bağcılar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş ettiği iddia edilen şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, eğlence amacıyla ateş ettiğini savundu.

Bağcılar'da düğün konvoyunda silahla havaya ateş ettiği iddia edilen zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlçede, bir kişinin düğün konvoyunda aracının camından silahla ateş ettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Bağcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliyi kullandığı kurusıkı tabancayla yakaladı.

Şüpheli ifadesinde, kız kardeşinin düğünü nedeniyle kendisine ait kurusıkı tabancayla eğlence amaçlı ateş ettiğini iddia etti.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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