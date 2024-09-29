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Düğün Konvoyunda Silah Sesleri: Mahallede Panik

Düğün Konvoyunda Silah Sesleri: Mahallede Panik
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Avcılar'da bir düğün konvoyundan havaya ateş açılması mahalle sakinlerini paniğe sürükledi. Olay, çocukların gelin arabasının önünü keserek durdurduğu sırada meydana geldi.

AVCILAR'da düğün konvoyundaki araçlardan havaya ateş açtılar. Defalarca havaya ateş açılması mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. Sokakta çocukların gelin arabasının önünü keserek durdurduğu düğün konvoydaki araçlardan silahla havaya ateş açıldı. Bunun ardından konvoyun arka sıralarında bulunan bir araçtan inen bir başka kişi de elindeki silahla ön tarafa koşarak aynı noktadan ateş etmeye başladı. Silah seslerinin duyulmasıyla çocuklar arabanın etrafında saklanmaya başladı. Konvoyun hareket etmesiyle arka kısımlarında bulunan hafif ticari araçtaki iki kişide silahlarını camdan dışarı çıkarak havaya ateş etmeye başladı. Defalarca havaya ateş açılması mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Avcılar 3-sayfa Güncel Olay

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