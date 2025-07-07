Düğün Konvoyunda Rahatsızlık Veren Motosiklet Sürücülerine Ceza

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Kocaeli'de düğün konvoyunda çevreye rahatsızlık verip trafik akışını aksatan 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ekipler, sosyal medya paylaşımlarındaki görüntüler üzerine harekete geçti.

Kocaeli'de düğün konvoyunda çevreye rahatsızlık verip trafik akışını aksattıkları gerekçesiyle 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde motosiklet sürücülerinin çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Görüntülerin Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Başöğretmen Caddesi'nde düğün konvoyundan olduğunu belirleyen ekipler, kamera kayıtlarından tespit edilen motosiklet sürücülerini Şirinköy Mahallesi'nde durdurdu.

Ekipler, "abartı egzoz", "lastik yakmak", "kask kullanmamak", "sürücü belgesi iptal olduğu halde araç kullanmak" ve "kurusıkı tabanca ile meskun mahalde havaya ateş etmek"ten 5 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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