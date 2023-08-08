Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı (2)

ADLİ KONTROLLE SERBESTBartın'da düğün konvoyundaki otomobilden tabanca ile havaya ateş eden T.K. (34), jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bartın'da düğün konvoyundaki otomobilden tabanca ile havaya ateş eden T.K. (34), jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.K., adli kontrol şartı ile salıverildi.