Üye Girişi
Haberler

Düğün konvoyunda, otomobilinden havaya ateş açan şüpheli yakalandı (2)

Güncel Haberler

ADLİ KONTROLLE SERBESTBartın'da düğün konvoyundaki otomobilden tabanca ile havaya ateş eden T.K. (34), jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bartın'da düğün konvoyundaki otomobilden tabanca ile havaya ateş eden T.K. (34), jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan T.K., adli kontrol şartı ile salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title