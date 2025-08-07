Düğün Konvoyunda Lastik Yakan Sürücüye Ceza
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir düğün konvoyunda motosiklet lastiği yakan sürücüye 8 bin 478 lira ceza kesildi. Sürücünün kimliği kamera kayıtlarıyla belirlendi ve ehliyeti iptal edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğün konvoyunda bir sürücünün motosikletinin lastiklerini yerinde döndürüp yakarak duman çıkardığı anlara ait sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Kamera kayıtlarından sürücünün kimliğini tespit eden ekipler A.E'yi yakaladı.
Ehliyeti iptal edilen sürücüye 8 bin 478 lira ceza da uygulandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel