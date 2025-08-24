Düğün Konvoyunda Kaza: Gelin ve Nedimesi Yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düğün konvoyunda meydana gelen kazada gelin ve nedimesi yaralandı. Olayda gelin Seba Selin Cingöz'ün kolu kırıldı ve hemen hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, düğün konvoyunda yaşanan kazada gelin ile nedimesi yaralandı.
Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde İbrahim Hakan B. (24) yönetimindeki 55 NN 755 plakalı otomobil, katıldığı düğün konvoyunda Emre M'nin (28) kullandığı 55 ASZ 435 plakalı gelin arabasıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan gelin arabası, refüjdeki çelik bariyere çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada kolu kırılan gelin Seba Selin Cingöz (25) ile nedimesi Nisanur Özçelik (24) yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolu kırılan gelinin ameliyata alınacağı öğrenildi.